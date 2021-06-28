Актриса Ксения Мишина показала, что они с возлюбленным Александром Эллертом сделали парные тату

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая нашла свою любовь на проекте, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз красотка поделилась милым кадром, на котором вместе с возлюбленным Александром Эллертом показала парные тату, которые они сделали в отпуске.

Оказалось, что парочка ранее сообщала поклонникам о своем намерении сделать совместные татуировки, и теперь похоже, свое обещание сдержали. На снимке, который показала Ксения можно увидеть их с Сашей ноги с крошечными сердечками чуть выше пяток. "По традиции прислали друг другу наши сердечки. Навсегда", - подписала кадр актриса.

Надо сказать, что фанаты в восторге от такого поступка влюбленной пары, правда, есть и те, кому такая идея пришлась не по душе: "Обожаю вашу пару", "На мужике сердечко странно... Но если нравится, то можно и так", "Ни о чем", "Сдержали обещания", "Круто как", "Вы с Эллертом офигенная пара. Вы такие классные вместе", "Какие же вы неистовые, обожаем! Бесконечной любви вам".

Напомним, "Холостячка" Мишина бесцеремонно полезла целоваться к Эллерту прямо во время еды: "Ты как...".

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