Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней шоу "Холостячка", рассказала о новом этапе в своей жизни

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ксения опубликовала фото с девушками, рассказав о своем новом проекте.

«Весь прошлый год я занималась тем, что работала над собой: это была работа с коучем, ежедневные медитации и ежесекундное наблюдение за собой, за мыслями и привычными линиями поведения. Моя жизнь начала меняться, начала меняться я сама. Это было настолько потрясающе, что мне хотелось поделиться этим с каждым», - отметила Мишина, рассказав про курс «Самореализация и деньги по-женски», который она провела совместно с коучем Лерой Ольховской.

Мишина призналась, что ей немного грустно от того, что такой невероятный период в ее жизни заканчивается.

В комментариях звезду поддержали.

«Удачи вам в новых начинаниях», «Супер круто», «Как приятно смотреть на таких счастливых людей», - пишут поклонники.

Напомним, что Ксения Мишина взбудоражила первыми кадрами хорватского сериала, в котором снялась: "Это было так...".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина на отдыхе с Эллертом показала, как сейчас выглядит ее сын: "Ого, это ты такой...".

Также Politeka писала, что Ксения Мишина сверкнула фигурой в купальнике, поразив признанием: «Разучилась наслаждаться…».