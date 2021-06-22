Українська актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", поділилася щасливими кадрами з відпочинку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала фото, зроблене на яхті. Зірка позувала в красивому купальнику, який підкреслив її струнку фігурку. Своє обличчя Ксенія підставила сонечку.

"Кайфувати! Тільки недавно я по-справжньому усвідомила, що це насправді не так вже й легко. Але це і є наша природа. Зрозуміти це складно, це потрібно відчути. Останнім часом я намагаюся приділяти увагу тому чого хочу, а не тому що треба. Я так багато працювала над поліпшеннями всього у своєму житті і в якийсь момент усвідомила, що просто розучилася насолоджуватися", - зізналася жінка.

На думку актриси, всередині кожної жінки є Богиня, яка знає для чого вона тут.

"Я хочу розкрити свою чутливість на максимум, хочу отримувати задоволення від усього, що бачу, відчуваю, створюю", - заявила Мішина.

У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

"Красива", "Купальник вогонь", "Ніколи не втомлюся захоплюватися вашою красою", "нереальні фотографії", "Ви диво!", "Чудова", - пишуть користувачі Мережі.

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