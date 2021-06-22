Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", поділилася думкою, яка її осяяла під час поїздки на малу батьківщину

Як відомо, 32-річна Ксенія народилася в Севастополі в Криму, її мама досі там живе. Зірка нечасто приїжджає додому, але цього разу, вирішивши відзначити там свій день народження, приїхала в гості разом із сином та коханим, переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом.

Зірка активно виставляє в соцмережі кадри відпочинку на кримському узбережжі. У нових "сторіз" в Instagram Ксенія позувала на яхті в картатому купальнику, передає Politeka.net.

"Знаєте, яке найголовніше призначення жінки? Навчитися кайфувати від себе! І тоді весь світ буде кайфувати разом із нею!", - поділилася Мішина своїм осяянням.

До цього зірка вже показувала, як розслабляється на яхті, на тлі синього моря та скель. Ксенія засмагала, демонструючи струнку фігурку з усіх ракурсів. У підписі актриса заговорила про важливість "перезавантаження" і наповнення енергією.

"Якщо щось йде не так, якщо вас намагаються вивести з рівноваги, висмоктати енергію, поруч завжди є те, чим в цю ж хвилину ви можете наповнитися, надихнутися... ті буденні речі, пейзажі і «простота», які ми звикли не помічати!", - поділилася вона своїми думками.

"Така красива Ксюша)❤️"; "ваші пости завжди знаходять відгук у мені, згодна на все. Шикарно виглядаєте️️"; "кайф 😍"; "хочу собі таке ж фото на яхті) треба терміново на відпочинок)", - відреагували в Мережі.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина показала, в якому вигляді прийшла на перше побачення з Еллертом: "обожнюю".

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