Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", поделилась счастливыми кадрами из отдыха

В этот раз стройная красотка Ксения Мишина поделилась счастливыми фото из отдыха на яхте, а также восхитила фигурой. День назад звезда показала, как ярко и дружно вместе с Александром Эллертом и семьей отметила свой день рождения.

А в этот раз актриса решила показать также радостный момент из жизни из отдыха в Крыму. Во время отдыха Ксения решила полностью восстановиться, поэтому много медитировала, ходила на духовные практики, занималась со специалистами и даже успела провести сеанс «очищения».

Сейчас звезда наслаждается курортным отдыхом и показала сразу два кадра из времени, которое провела с близкими на яхте. Мишина восхитила стройной фигурой в купальнике, который выгодно подчеркнул ее формы. Подняв ноги вверх и подставив себя солнечным лучам, звезда показала, как наслаждается хорошими выходными.

Мы ранее писали также, что звезда, которая, увлекается духовными практиками, медитацией и йогой, много времени уделяет размышлениям о смысле жизни.

Сбежав когда-то в прошлом от экс-мужа-абьюзера, сейчас Ксения счастлива в своих новых отношениях с победителем "Холостячки" Александром Эллертом. И теперь считает своим долгом раскрыть глаза поклонникам, как быть в гармонии с собой и окружающими.

В новом посте в Инстаграм Мишина заговорила о личных границах, здоровом эгоизме и о том, за что она могла ранее испытывать стыд и вину.

Напомним, "Холостячка" Мишина показала, в каком виде пришла на первое свидание с Эллертом: "Обожаю".

Как сообщала Politeka, Мишина удивила переменами во внешности, "Холостячку" не узнать: "Будто Надя Дорофеева".

Также Politeka писала, Ксения Мишина в фартуке "Мастер Шеф" залепила пощечину Хименес-Браво: "Бедный Эктор".