Известная актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина дала несколько советов, раскрыв правду о себе
Звезда уже долго строит отношения с победителем проекта "Холостяка", Александром Эллертом, сообщает Politeka.net.
Пара получила огромную популярность, поэтому пользователей сети интересуют факты их жизни. Ксения Мишина время от времени отвечает на вопросы подписчиков в Инстаграм.
Так, в сторис украинская знаменитость откровенно рассказала о тяжелом периоде с Эллертом.
"У нас непростой путь... Мы оба многому учимся", - написала актриса.
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Также Ксения ответила на вопрос о разочаровании Александром.
"Разочарования и очарования - это нормально. Это чувства и эмоции...", - написала звезда.
Подписчики задали вопрос, касающийся дочери Эллерта. Известно, что у Александра от предыдущего брака родилась дочь, Эля.
"Как ладишь с дочкой Саши?, - написал один из поклонников.
В ответ Мишина разместила совместное фото, на котором позировали все члены семей в белых халатах. Все улыбались, видимо, хорошо проводив время.
Кроме того, актриса призналась, что делает саму себя счастливой.
В других сторис Ксения дала некоторые советы. В частности, звезда рекомендовала сместить фокус на себя при поиске любви. По мнению артистки, тогда любовь появится.
Мишина также посоветовала, как избежать слез при несправедливости.
"При любой несправедливости в свою сторону - сразу слезы. Как думаете, в чем причина?", - поинтересовался один из поклонников.
"Травма! Нужно разбираться", - ответила актриса.
Напомним, "Холостячка" Мишина показала, в каком виде пришла на первое свидание с Эллертом: "Обожаю".
Как сообщала Politeka, Мишина удивила переменами во внешности, "Холостячку" не узнать: "Будто Надя Дорофеева".
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