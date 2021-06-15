Актриса Ксения Мишина показала, чем занималась с возлюбленным на выходных

Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая нашла свою любовь в проекте "Холостячка", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Она активно делится подробностями своей жизни и работы.

В новых сторис артистка показала кадры воскресного шоппинга с любимым, сообщает Politeka.net.

Александр Эллерт примерил довольно оригинальные наряды, рассмешив тем самым свою девушку.

«Ребята, если вы хотите быть незамеченным в любых коврах… Хлоп и внимание», - сказал он и упал на пол, практически слившись с ковром.

«Саша, ты где?», - подыграла любимому Ксения.

Второй наряд оказался поярче. Эллерт примерил костюм с принтом крабов и других морских обитателей.

«А кто это там? Что за краб?» - отреагировала Мишина.

«А это директор Бердянска. Ребята, все крабы Азовского моря на мне», - быстро нашелся с ответом Эллерт.

Мишина даже поинтересовалась мнением фолловеров, какой костюм им больше приглянулся: «А какой бы вы костюм выбрали, этот с крабами или тот «под ковер»? Вот не может определиться мою любовь».

«Я бы два конечно взял, но денег еще в Бердянске не столько приплыло», - добавил Эллерт.

Напомним, "Холостячка" Мишина показала, в каком виде пришла на первое свидание с Эллертом: "Обожаю".

Как сообщала Politeka, Мишина удивила переменами во внешности, "Холостячку" не узнать: "Будто Надя Дорофеева".

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