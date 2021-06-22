Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", поделилась озарением, которое на нее снизошло во время поездки на малую родину
Как известно, 32-летняя Ксения родилась в Севастополе в Крыму, ее мама до сих пор там живет. Звезда нечасто приезжает домой, но в этот раз, решив отметить там свой день рождения, приехала в гости вместе с сыном и возлюбленным, победителем "Холостячки" Александром Эллертом.
Звезда активно выставляет в соцсети кадры отдыха на крымском побережье. В новых "сториз" в Инстаграм Ксения позировала на яхте в клетчатом купальнике, передает Politeka.net.
"Знаете, какое самое главное предназначние женщины? Научиться кайфовать от себя! И тогда весь мир будет кайфовать вместе с ней!", - поделилась Мишина своим озарением.
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До этого звезда уже показывала, как расслабляется на яхте, на фоне синего моря и скал. Ксения загорала, демонстрируя стройную фигурку со всех ракурсов. В подписи актриса заговорила о важности "перезагрузки" и наполнения энергией.
"Если что-то идёт не так, если вас пытаются вывести из равновесия, высосать энергию, рядом всегда есть то, чем в эту же минуту вы можете наполниться, вдохновиться… Те обыденные вещи, пейзажи и «простота», которые мы привыкли не замечать!", - поделилась она своими мыслями.
"Такая красивая Ксюша )❤️"; "Ваши посты всегда находят отклик во мне, согласна на все 💯Шикарно выглядите 🔥🧜🏼♀️"; "Кайф 😍"; "Хочу себе такое же фото на яхте) надо срочно на отдых )", - отреагировали в Сети.
Напомним, "Холостячка" Мишина показала, в каком виде пришла на первое свидание с Эллертом: "Обожаю".
Как сообщала Politeka, Мишина удивила переменами во внешности, "Холостячку" не узнать: "Будто Надя Дорофеева".
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