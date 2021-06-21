Актриса Ксенія Мішина показала фрагмент з нового українсько-хорватського серіалу, в якому зіграла одну з головних ролей

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка знайшла своє кохання в проекті "Холостячка", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. На початку весни зірка повідомила шанувальникам, що стала героїнею нового українсько-хорватського серіалу "Зломовчання", заснованого на реальних подіях.

Тепер же актриса поділилася першим тизером картини, опублікувавши відео у своєму мікроблозі. Судячи з кадрів, серіал буде вельми драматичним і навіть кримінальним, а героїня Ксенії дуже незвичайною. У тизері кілька разів спливають кадри з Мішиною, на яких вона виглядає дуже драматично. Варто відзначити, що зйомки проходили в двох столицях – Києві та Загребі, а Ксенія вивчила хорватську мову, щоб зіграти свою роль.

У підписі до ролика актриса написала: "The Silence". Це було так круто, так складно і легко одночасно! Історія, заснована на реальних подіях. І я така щаслива, що є її частиною! Перший тизер. Спасибі всій команді. "Зломовчання"". Користувачі тут же почали обговорювати тизер нового серіалу: "Як прикольно", "Коли буде прем'єра?", "Це дуже "смачно". Чекаю з нетерпінням прем'єру", "Дуже круто, чекаю прем'єру".

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