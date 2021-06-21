Актриса Ксения Мишина показала фрагмент из нового украинско-хорватского сериала, в котором сыграла одну из главных ролей

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которая нашла свою любовь в проекте "Холостячка", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В начале весны звезда сообщила поклонникам, что стала героиней нового украинско-хорватского сериала "Зломовчання", основанного на реальных событиях.

Теперь же актриса поделилась первым тизером картины, опубликовав видео в своем микроблоге. Судя по кадрам, сериал будет весьма драматичным и даже криминальным, а героиня Ксении очень необычной. В тизере несколько раз сплывают кадры с Мишиной, на которых она выглядит очень драматично. Стоит отметить, что съемки проходили в двух столицах – Киеве и Загребе, а Ксения выучила хорватских язык, чтобы сыграть свою роль.

В подписи к ролику актриса написала: "The Silence". Это было так круто, так сложно и легко одновременно! История, основанная на реальных событиях. И я так счастлива, что являюсь ее частью! Первый тизер. Спасибо всей команде. «Зломовчання»". Пользователи тут же принялись обсуждать тизер нового сериала: "Как прикольно", "Когда будет премьера?", "Это очень «вкусно». Жду с нетерпением премьеру", "Очень круто, жду премьеру".

Напомним, "Холостячка" Мишина показала, в каком виде пришла на первое свидание с Эллертом: "Обожаю".

Как сообщала Politeka, Мишина удивила переменами во внешности, "Холостячку" не узнать: "Будто Надя Дорофеева".

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