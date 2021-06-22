Украинская актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", поделилась счастливыми кадрами с отдыха
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала фото, сделанное на яхте. Звезда позировала в красивом купальнике, который подчеркнул ее стройную фигурку. Свое лицо Ксения подставила солнышку.
«Кайфовать! Только недавно я по-настоящему осознала, что это на самом деле не так уж и легко. Но это и есть наша природа. Понять это сложно, это нужно прочувствовать. Последнее время я стараюсь уделять внимание тому чего хочу, а не тому что надо. Я так много работала над улучшениями всего в своей жизни и в какой-то момент осознала, что просто разучилась наслаждаться», - призналась женщина.
По мнению актрисы, внутри каждой женщины есть Богиня, которая знает для чего она здесь.
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«Я хочу раскрыть свою чувствительность на максимум, хочу получать удовольствие от всего, что вижу, чувствую, создаю», - заявила Мишина.
В комментариях девушке оставили массу приятных слов.
«Красивая», «Купальник огонь», «Никогда не устану восхищаться Вашей красотой», «Нереальные фотографии», «Вы прелесть!», «Великолепна», - пишут пользователи сети.
Напомним, что «Холостячка» Мишина приковала взгляды, понежившись на солнце в купальнике: «Кайф».
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