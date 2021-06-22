Украинская актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", поделилась счастливыми кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала фото, сделанное на яхте. Звезда позировала в красивом купальнике, который подчеркнул ее стройную фигурку. Свое лицо Ксения подставила солнышку.

«Кайфовать! Только недавно я по-настоящему осознала, что это на самом деле не так уж и легко. Но это и есть наша природа. Понять это сложно, это нужно прочувствовать. Последнее время я стараюсь уделять внимание тому чего хочу, а не тому что надо. Я так много работала над улучшениями всего в своей жизни и в какой-то момент осознала, что просто разучилась наслаждаться», - призналась женщина.

По мнению актрисы, внутри каждой женщины есть Богиня, которая знает для чего она здесь.

«Я хочу раскрыть свою чувствительность на максимум, хочу получать удовольствие от всего, что вижу, чувствую, создаю», - заявила Мишина.

В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Красивая», «Купальник огонь», «Никогда не устану восхищаться Вашей красотой», «Нереальные фотографии», «Вы прелесть!», «Великолепна», - пишут пользователи сети.

Напомним, что «Холостячка» Мишина приковала взгляды, понежившись на солнце в купальнике: «Кайф».

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