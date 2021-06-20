Українська актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", похвалилася фігурою в купальнику

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ксенія поділилася знімком, на якому насолоджувалася відпочинком на яхті. Вона витягнулася, вигнувши спинку і продемонструвавши красу свого тіла. Виглядала актриса на всі 100%. Своє обличчя вона сховала за сонцезахисними окулярами. Особливого шарму фотографії надав захід сонця, який забезпечив красиве освітлення.

"Помітила недавно таку закономірність... якщо щось йде не так, якщо вас намагаються вивести з рівноваги, висмоктати енергію, поруч завжди є те, чим в цю ж хвилину ви можете наповнитися, надихнутися... ті буденні речі, пейзажі і «простота», які ми звикли не помічати! У нас завжди є вибір, як реагувати і на що витрачати себе і свою енергію!",- зазначила Мішина.

У коментарях її підтримали шанувальники, які стали хвалити Ксенію за відмінну фігурку.

"Така красива Ксюша", "Ксюша, дивлюся Кріпосну, захоплююся серіалом, і вами зіграної роллю. А якби не Холостяк, то може ніколи б і не подивилася», «підтримую вас Ксюша», «Кайф», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Мішина відверто розповіла про важкий період з Еллертом і стосунки з його донькою: "непростий шлях".

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина разом з Еллертом рвонули в Крим, актриса не приховує радості: "Так приємно...".

Також Politeka писала, що Мішина на руках у Еллерта висловилася про сім'ю:"щоб більше ніколи не була холостячкою".