Украинская актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", похвасталась фигурой в купальнике

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ксения поделилась снимком, на котором наслаждалась отдыхом на яхте. Она вытянулась, выгнув спинку и продемонстрировав красоту своего тела. Выглядела актриса на все 100%. Свое лицо она спрятала за солнцезащитными очками. Особого шарма фотографии придал закат, который обеспечил красивое освещение.

«Заметила недавно такую закономерность… Если что-то идет не так, если вас пытаются вывести из равновесия, высосать энергию, рядом всегда есть то, чем в эту же минуту вы можете наполниться, вдохновиться… Те обыденные вещи, пейзажи и «простота», которые мы привыкли не замечать! У нас всегда есть выбор, как реагировать и на что тратить себя и свою энергию!», - отметила Мишина.

В комментариях ее поддержали поклонники, которые стали хвалить Ксению за отменную фигурку.

«Такая красивая Ксюша», «Ксю, смотрю Крепостную, восхищаюсь сериалом, и вами сыгранной ролью. А если бы не Холостяк, то может никогда бы и не посмотрела», «Поддерживаю вас Ксюша», «Кайф», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мишина откровенно рассказала о тяжелом периоде с Эллертом и отношениях с его дочкой: "Непростой путь".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина вместе с Эллертом рванули в Крым, актриса не скрывает радости: "Так приятно...".

Также Politeka писала, что Мишина на руках у Эллерта высказалась о семье: "Чтобы больше никогда не была холостячкой".