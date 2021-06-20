Героїня минулого сезону" Холостячка " Ксенія Мішина відсвяткувала день народження
Як передає Politeka.net, свій 32-й день народження артистка відзначила в колі друзів і коханого.
Судячи з підпису на одній зі сторіс, провести цей день Ксенія з Олександром вирішили в Криму, на батьківщині актриси.
Разом з друзями пара прогулялася вечірнім Севастополем і встигли назнімати відео.
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Закінчився вечір, судячи зі сторіс Ксенії, в одному з місцевих ресторанів, де іменинниці подарували торт.
"Клааас, дякую... Так приємно...",- приймала привітання Ксенія.
Відзначимо, що Мішина народилася в Севастополі. Після закінчення школи перебралася до Києва, вступила до вузу на економічний факультет. Але швидко зрозуміла, що це не її покликання.
Повернувшись до рідного міста вона працювала в агентстві нерухомості, офіціанткою, виступала в дитячому театрі, працювала аніматором. Нарешті, вирішила стати професійною актрисою.
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