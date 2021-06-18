Актриса Ксения Мишина показала свои детские фотографии, которые раньше никто не видел

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которая нашла свою любовь в проекте "Холостячка", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз звездная красотка показала в сторис свои детские фотографии, которых раньше никто не видел. Похоже, актриса побывала в доме родителей, где на полке выставлены в рамочках множество ее фотографий – от детского сада и школы, до взрослой жизни.

На кадрах, которые показала Ксения, можно увидеть, как она взрослела – как выглядела в детском саду, в начальной школе, в выпускном классе, у бабашки за границей, и многие другие аж до ее современных снимков, некоторые из них поклонники видели в соцсетях актрисы.

"Смотрите, какую коллекцию я вам сейчас покажу", - говорит Мишина за кадром и подводит камеру телефона к каждой из фотографий, коротко рассказывая ее историю. Один из детских снимков стал неожиданностью даже для самой актрисы. "Вот тут эксклюзив даже для меня. Посмотрите, какая", - указывает она на себя на детском фото. "Ооо, а это уже выросла барышня", - показывает Ксения на другой снимок, где она подросток.

Напомним, "Холостячка" Мишина показала, в каком виде пришла на первое свидание с Эллертом: "Обожаю".

Как сообщала Politeka, Мишина удивила переменами во внешности, "Холостячку" не узнать: "Будто Надя Дорофеева".

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