Героиня прошлого сезона "Холостячка" Ксения Мишина отпраздновала день рождения





Как передает Politeka.net, свой 32-й день рождения артистка отметила в кругу друзей и любимого.



Судя по подписи на одной из сторис, провести этот день Ксения с Александром решили провести в Крыму, на родине актрисы.

Вместе с друзьями пара прогулялась вечерним Севастополем и успели наснимать видео.

Закончился вечер, судя по сторис Ксении, в одном из местных ресторанов, где имениннице подарили торт.

"Клааас, спасибо... Так приятно...", - принимала поздравления Ксения.



Отметим, что Мишина родилась в Севастополе. После окончания школы перебралась в Киев, поступила в вуз на экономический факультет. Но быстро поняла, что это не ее призвание.

Вернувшись в родной город она работала в агентстве недвижимости, официанткой, выступала в детском театре, трудилась аниматором. Наконец, решила стать профессиональной актрисой.

Напомним, "Холостячка" Мишина показала, в каком виде пришла на первое свидание с Эллертом: "Обожаю".

Как сообщала Politeka, Мишина удивила переменами во внешности, "Холостячку" не узнать: "Будто Надя Дорофеева".

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