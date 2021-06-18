Популярна українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина зворушливо звернулася до шанувальників у свій день народження і розповіла про нові цілі
18 червня знаменитість відсвяткувала своє 32-річчя. Судячи з кадрів в Instagram, цей день Мішина вирішила провести з сім'єю і своїм коханим Олександром Еллертом. Про це пише Politeka.net.
Мішина також поділилася своїми роздумами про життя.
"Я вірю в те, що такі сформовані і проявлені ваші почуття не пропадають в просторі, а обов'язково матеріалізуються і зараховуються в карму. Напевно в своїх минулих життях я поступала правильно і робила щасливими інших, якщо в цій мені повертається стільки вашої теплоти", - звернулася до шанувальників актриса.
Вона додала, чому планує присвятити найближчий рік.
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"Свій новий рік я оголошую роком любові, сім'ї, єднання і прагнення зробити щасливими і світлими життя інших. Я дуже хочу повернути те, що приходить до мене, не просто повернути, а багаторазово помножити", - зізналася зірка.
На одному з нових фото вона позує на руках у свого коханого. Пара зображена під відкритим небом на тлі природи. На фото Еллерт тримає щасливу Мішину на руках, при цьому вони обидва показують один одному мову.
У коментарях до посту відзначився ведучий «Холостячки» Григорій Решетник.
"Ксюю, ось щоб більше ніколи не була Холостячкою. Будь щаслива", - написав він.
Шанувальники Мішиної також не змогли пройти повз.
"Ні, вічно молода і прекрасна Сашина", "неймовірні! Нехай буде все так, як ви хочете", "Ксюшенька, улюблена наша, з Вашим днем. Любіть і будьте коханими!", "Уххх, які ж ви класні", - пишуть люди.
Нагадаємо, Еллерт і Ксенія Мішина влаштували собі романтику з "пледиком" посеред лісу: "Шкода борсучка".
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