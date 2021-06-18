Популярна українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина зворушливо звернулася до шанувальників у свій день народження і розповіла про нові цілі

18 червня знаменитість відсвяткувала своє 32-річчя. Судячи з кадрів в Instagram, цей день Мішина вирішила провести з сім'єю і своїм коханим Олександром Еллертом. Про це пише Politeka.net.

Мішина також поділилася своїми роздумами про життя.

"Я вірю в те, що такі сформовані і проявлені ваші почуття не пропадають в просторі, а обов'язково матеріалізуються і зараховуються в карму. Напевно в своїх минулих життях я поступала правильно і робила щасливими інших, якщо в цій мені повертається стільки вашої теплоти", - звернулася до шанувальників актриса.

Вона додала, чому планує присвятити найближчий рік.

"Свій новий рік я оголошую роком любові, сім'ї, єднання і прагнення зробити щасливими і світлими життя інших. Я дуже хочу повернути те, що приходить до мене, не просто повернути, а багаторазово помножити", - зізналася зірка.

На одному з нових фото вона позує на руках у свого коханого. Пара зображена під відкритим небом на тлі природи. На фото Еллерт тримає щасливу Мішину на руках, при цьому вони обидва показують один одному мову.

У коментарях до посту відзначився ведучий «Холостячки» Григорій Решетник.

"Ксюю, ось щоб більше ніколи не була Холостячкою. Будь щаслива", - написав він.

Шанувальники Мішиної також не змогли пройти повз.

"Ні, вічно молода і прекрасна Сашина", "неймовірні! Нехай буде все так, як ви хочете", "Ксюшенька, улюблена наша, з Вашим днем. Любіть і будьте коханими!", "Уххх, які ж ви класні", - пишуть люди.

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