Популярная украинская актриса и звезда шоу «Холостячка» Ксения Мишина трогательно обратилась к поклонникам в свой день рождения и рассказала о новых целях

18 июня знаменитость отпраздновала своей 32-летие. Судя по кадрам в Инстаграм, этот день Мишина решила провести с семьей и своим возлюбленным Александром Эллертом. Об этом пишет Politeka.net.

Мишина также поделилась своими размышлениями о жизни.

«Я верю в то, что такие сформированные и проявленные ваши чувства не пропадают в пространстве, а обязательно материализуются и засчитываются в карму. Наверное в своих прошлых жизнях я поступала правильно и делала счастливыми других, если в этой мне возвращается столько вашей теплоты», - обратилась к поклонникам актриса.

Она добавила, чему планирует посвятить ближайший год.

«Свой Новый год я объявляю годом любви, семьи, единения и стремления сделать счастливыми и светлыми жизни других. Я очень хочу вернуть то, что приходит ко мне, не просто вернуть, а многократно умножить», - призналась звезда.

На одном из новых фото она позирует на руках у своего возлюбленного. Пара запечатлена под открытым небом на фоне природы. На фото Эллерт держит счастливую Мишину на руках, при этом они оба показывают друг другу язык.

В комментариях к посту отметился ведущий «Холостячки» Григорий Решетник.

«Ксю, вот чтобы больше никогда не была Холостячкой. Будь счастлива», - написал он.

Поклонники Мишиной также не смогли пройти мимо.

«Нет, вечно молодая и прекрасная Сашина», «Невероятные! Пусть будет всё так, как Вы хотите», «Ксюшенька, любимая наша, с Вашим днём. Любите и будьте любимы!», «Уххх, какие же вы классные», - пишут люди.

Напомним, Эллерт и Ксения Мишина устроили себе романтику с "пледиком" посреди леса: "Жалко барсучка".

Как сообщала Politeka, Эллерт поведал о кардинальных переменах в жизни после "Холостячки": "И это ты еще не женился".

Также Politeka писала, Эллерт в отпуске посмеялся над Ксенией Мишиной в постели, личные кадры: "Опаздывает".