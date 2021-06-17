Відома актриса і героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина дала кілька порад, розкривши правду про себе

Зірка вже довго будує стосунки з переможцем проекту "Холостяка", Олександром Еллертом, повідомляє Politeka.net.

Пара отримала величезну популярність, тому користувачів мережі цікавлять факти їхнього життя. Ксенія Мішина час від часу відповідає на питання підписників в Instagram.

Так, в сторіс українська знаменитість відверто розповіла про важкий період з Еллертом.

"У нас непростий шлях... Ми обидва багато чому вчимося", - написала актриса.

Також Ксенія відповіла на питання про розчарування Олександром.

"Розчарування і чарівності - це нормально. Це почуття і емоції...",- написала зірка.

Підписники поставили питання, що стосується дочки Еллерта. Відомо, що у Олександра від попереднього шлюбу народилася дочка, Еля.

"Як ладнаєш з донькою Саші?,- написав один з шанувальників.

У відповідь Мішина розмістила спільне фото, на якому позували всі члени сімей в білих халатах. Всі посміхалися, мабуть, добре провівши час.

Крім того, актриса зізналася, що робить саму себе щасливою.

В інших сторіс Ксенія дала деякі поради. Зокрема, зірка рекомендувала змістити фокус на себе при пошуку любові. На думку артистки, тоді любов з'явиться.

Мішина також порадила, як уникнути сліз при несправедливості.

"При будь-якій несправедливості у свою сторону - відразу сльози. Як думаєте, в чому причина?",- поцікавився один з шанувальників.

"Травма! Потрібно розбиратися", - відповіла актриса.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина показала, в якому вигляді прийшла на перше побачення з Еллертом: "обожнюю".

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