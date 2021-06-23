Актриса Ксенія Мішина, яка вирушила на свою малу батьківщину в Крим, продовжує радувати шанувальників новими кадрами

32-річна перша українська "Холостячка", як відомо, вже більше півроку у відносинах з переможцем шоу - гумористом-сценаристом і ведучим заходів Олександром Еллертом. Парочка вже встигла побувати разом на Мальдівах, кілька разів у Карпатах, а зараз відпочивають у Севастополі - рідних краях Мішиної. Разом із ними відвідати бабусю (мама актриси досі там живе) відправився і дев'ятирічний син Ксенії Платон.

У своїх нових "сторіз" зірка показала, як хлопчик починає ранок з зарядки, передає Politeka.net. Малюк в шортиках вирішив продемонструвати мамі свої біцепси.

"Ого, це ти такий сильний?", - запитала в нього Ксенія.

Платон ствердно кивнув і заусміхався.

"Доброго ранку, силачі", - підписала кадр зірка.

Відзначимо, з батьком хлопчика Мішина розлучилася, ще будучи вагітною, коли втекла від нього до мами. Вона неодноразово розповідала про те, що колишній коханий був абьюзером. Платон, до речі, жодного разу не зустрічався зі своїм татом.

До цього актриса показувала, як розслабляється на яхті, оточеній Чорним морем і скелями. На ній був картатий купальник модного нині фасону - плавки з високою талією, а ліф нагадує, скоріше, топ.

У підписі зірка поділилася осяянням, яке на неї зійшло, поки вона підставляла теплому сонечку свої принади.

"Знаєте, яке найголовніше призначення жінки? Навчитися кайфувати від себе! І тоді весь світ буде кайфувати разом із нею!", - поділилася Мішина.

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