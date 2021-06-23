Актриса Ксения Мишина, которая отправилась на свою малую родину в Крым, продолжает радовать поклонников новыми кадрами

32-летняя первая украинская "Холостячка", как известно, уже более полугода в отношениях с победителем шоу - юмористом-сценаристом и ведущим мероприятий Александром Эллертом. Парочка уже успела побывать вместе на Мальдивах, несколько раз в Карпатах, а сейчас отдыхают в Севастополе - родных краях Мишиной. Вместе с ними навестить бабушку (мама актрисы до сих пор там живет) отправился и девятилетний сын Ксении Платон.

В своих новых "сториз" звезда показала, как мальчик начинает утро с зарядки, передает Politeka.net. Малыш в шортиках решил продемонстрировать маме свои бицепсы.

"Ого, это ты такой сильный?", - спросила у него Ксения.

Платон утвердительно кивнул и заулыбался.

"Доброе утро, силачи", - подписала кадр звезда.

Отметим, с отцом мальчика Мишина рассталась, еще будучи беременной, когда сбежала от него к маме. Она неоднократно рассказывала о том, что бывший возлюбленный был абьюзером. Платон, к слову, ни разу не встречался со своим папой.

До этого актриса показывала, как расслабляется на яхте, окруженной Черным морем и скалами. На ней был клетчатый купаьник модного нынче фасона - плавки с высокой талией, а лиф напоминает, скорее, топ.

В подписи звезда поделилась озарением, которое на нее снизошло, пока она подставляла теплому солнышку свои прелести.

"Знаете, какое самое главное предназначние женщины? Научиться кайфовать от себя! И тогда весь мир будет кайфовать вместе с ней!", - поделилась Мишина.

Напомним, что «Холостячка» Мишина приковала взгляды, понежившись на солнце в купальнике: «Кайф».

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