Актриса Ксения Мишина поделилась забавным видео в сторис, на котором показала свою обновку

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка", которая нашла свою любовь Александра Эллерта на проекте, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сторис забавным видео, на котором показала свою обновку.

Как видно, Ксения снимает себя во время поездки в автомобиле. Перед камерой она появилась в милой розовой кофточке, ее волосы собраны в небрежный хвост, а на лице огромные розовые очки, которые закрывают почти пол лица.

"А знаете, что я поняла? Что на мир смотреть в розовых очках намного приятнее, чем в темных, например", - кокетливо говорит Мишина в сторис.

Напомним, что на днях актриса выложила в соцсети забавное фото своих ног рядом с ногами Александра Эллерта, на которых видно крошечные парные татуировки. Парочка побывала на отдыхе, где выполнила обещание фанатам и набила маленькие сердечки чуть выше пяток.

Напомним, избранник "Холостячки" юморист Александр Эллерт сильно разочаровал актрису Ксению Мишину своим поведением на реалити-шоу: "Так некрасиво...".

Также мы сообщали, что "Холостячка" Ксения Мишина и Александр Эллерт рассекретили свои парные татуировки, оценили не все фанаты: "На мужике сердечко...".