Звезда «Холостячки», актриса Ксения Мишина показала, насколько счастлива проводить время с возлюбленным

Долгое время пару Ксении и Александра бурно обсуждали, критикуя в сети за их отношения, выбор после «Холостячки» и сомневаясь в искренности. Однако прошел уже не один месяц пара по-прежнему вместе.

Показывать свои чувства Ксения и Александр стали только после того, как в эфир вышел финальный выпуск и им можно было раскрыть себя. При этом теперь пара старается не так часто хвастаться отношениями, чтобы избежать лишних вопросов.

В виде исключения периодически Эллерт и Мишина показывают, что у них все в порядке и даже на мероприятиях они не скрывают чувств:

«Любимый, прости я тебя кажется отвлекла. Что ты хотел сказать?» - говорит Ксения в милом совместном ролике. Обнимаясь и целуя друг друга пара выглядела очень гармонично.

«Мужчина учит женщину быть женщиной! Женственной, слабой, нежной, заботливой, любящей.

Недавно я поняла, что мой мужчина может решить абсолютно любой вопрос! Я очень долго этому сопротивлялась, наверное потому что привыкла делать все сама. Оказалось, отпустить контроль и чувствовать себя расслабленной очень приятно и естественно» - поделилась днем ранее откровением Ксения.

Напомним, что Ксения Мишина похвасталась странной обновкой на пол лица: "Знаете, что я поняла...".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина объявила о важных переменах в жизни, о которых долго молчала: "Теперь могу...".

Также Politeka писала, что Ксения Мишина разнылась из-за уехавшего без нее Эллерта: "Никто меня не поцелует".