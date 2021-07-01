Звезда «Холостячки», актриса Ксения Мишина показала, насколько счастлива проводить время с возлюбленным
Долгое время пару Ксении и Александра бурно обсуждали, критикуя в сети за их отношения, выбор после «Холостячки» и сомневаясь в искренности. Однако прошел уже не один месяц пара по-прежнему вместе.
Показывать свои чувства Ксения и Александр стали только после того, как в эфир вышел финальный выпуск и им можно было раскрыть себя. При этом теперь пара старается не так часто хвастаться отношениями, чтобы избежать лишних вопросов.
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В виде исключения периодически Эллерт и Мишина показывают, что у них все в порядке и даже на мероприятиях они не скрывают чувств:
«Любимый, прости я тебя кажется отвлекла. Что ты хотел сказать?» - говорит Ксения в милом совместном ролике. Обнимаясь и целуя друг друга пара выглядела очень гармонично.
«Мужчина учит женщину быть женщиной! Женственной, слабой, нежной, заботливой, любящей.
Недавно я поняла, что мой мужчина может решить абсолютно любой вопрос! Я очень долго этому сопротивлялась, наверное потому что привыкла делать все сама. Оказалось, отпустить контроль и чувствовать себя расслабленной очень приятно и естественно» - поделилась днем ранее откровением Ксения.
Напомним, что Ксения Мишина похвасталась странной обновкой на пол лица: "Знаете, что я поняла...".
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина объявила о важных переменах в жизни, о которых долго молчала: "Теперь могу...".
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