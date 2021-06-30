Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", поделилась пикантными деталями своей жизни с избранником Александром Эллертом
Как известно, 32-летняя Мишина и 34-летний победитель "Холостячки" Эллерт начали жить вместе спустя неделю после проекта. На протяжении более полугода парочка делится с поклонниками подробностями из личной жизни, и не всегда приятными. Ранее в Сети ходили слухи об их ссорах и даже расставании. Однако, очевидно, что Ксения с Александром продолжают развивать отношения. Недавно они вместе побывали на малой родине Мишиной - в Крыму, где отметили ее день рождения, а также, судя по кадрам, неплохо провели время, катаясь на яхте.
В своих новых "сториз" в Инстаграм вернувшаяся в Киев Ксения неожиданно пожаловалась публике на вынужденное "одиночество", передает Politeka.net.
Девушка предстала на кадрах в темное время суток, рассказав, что дома после работы, к сожалению, ее никто не ждет. Мишина выдала, на что променял ее Эллерт.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Надвигаются тропические ливни и жара, синоптик дал неутешительный прогноз: "В середине июля..."
Заливако признался Осадчей в проблемах после шоу "Холостяк": "Очень тяжело..."
Галкин показал, как Пугачева ушла в отрыв и задрала платье во время танца: "Вот так до старости..."
72-летняя Пугачева показала себя в платье-мини и пожалела: «Что у старушки с ногами?»
"Закончила я смену, иду домой... окна темные, дома никого нету, мой мужчина где-то там смотрит футбол... Сейчас приду, никто меня не поцелует, не обнимет", - с ноткой печали говорит на кадрах экс-"Холостячка".
Напомним, что Мишина показала свою любовь к Эллерту, набив татуировку в его честь
А еще Politeka писала, что Эллерт сильно разочаровал Мишину своим поведением
Также Politeka сообщала, что Эллерт попал впросак, пока "Холостячка" Мишина гостила у отца