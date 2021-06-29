Известная украинская актриса Ксения Мишина сделала необычный подарок своему возлюбленному Александру Эллерту

Как сообщает Politeka.net, актриса решила сделать в честь второй половинки татуировку. У себя в сторис Ксения показала, как тату-мастер делал коррекцию рисунка. Сама актриса лежала на кушетке и снимала видео для Эллерта. Она выглядела очень довольной и воодушевленной.

«Любимый, я там обновляю свою любовь к тебе», - игриво заявила звезда.

Позже Ксения показала рисунок – маленькое красное сердечко на ноге. Рисунок она отметила именем Эллерта.

Стоит отметить, что ранее Мишина засветила фото с Александром. Оказалось, что он тоже сделал себе такое же тату, только зеленого цвета.

Как известно, любовь Мишиной и Эллерта родилась на проекте «Холостячка», где Ксения была главной героиней. Парню удалось покорить актрису. С тех пор они не расстаются.

Напомним, что возлюбленный Мишиной Александр Эллерт покрасовался в одежде, которую ненавидит Мишина: "Просто чуча".

А еще Politeka писала, что актриса Ксения Мишина и Эллерт рассекретили свои парные тату, оценили не все: "На мужике сердечко...".

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