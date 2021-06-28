Актриса Ксенія Мішина показала, що вони з коханим Олександром Еллертом зробили парні тату

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка знайшла своє кохання на проекті, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу красуня поділилася милим кадром, на якому разом з коханим Олександром Еллертом показала парні тату, які вони зробили у відпустці.

Виявилося, що парочка раніше повідомляла шанувальникам про свій намір зробити спільні татуювання, і тепер схоже, свою обіцянку стримали. На знімку, який показала Ксенія можна побачити їх з Сашею ноги з крихітними сердечками трохи вище п'ят. "За традицією прислали один одному наші сердечка. Назавжди", - підписала кадр актриса.

Треба сказати, що фанати в захваті від такого вчинку закоханої пари, правда, є і ті, кому така ідея припала не до душі: "Обожнюю вашу пару", "На мужику сердечко дивно... Але якщо подобається, то можна і так", "Ні про що", "Дотримали обіцянки", "Круто як", "Ви з Еллертом офігенна пара. Ви такі класні разом", "Які ж ви шалені, обожнюємо! Нескінченної любові вам".

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