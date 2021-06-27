Обранець "Холостячки" Ксенії Мішиної, автор жартів для "Квартал 95" Олександр Еллерт показав, що його розчулює в коханій

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Еллерт показав, як вони з Ксенією снідають в одному із закладів Одеси. Спочатку чоловік намагався зняти кохану таємно, але вона помітила і стала на камеру демонструвати свій сніданок.

"Приїхала голодня", - підписав сторіс Еллерт.

"Я їм картопельку смачненьку. Тюлечку, не менш смачненьку. І заїдаю все це цибулькою", - зазначила актриса і продемонструвала незвичайний спосіб поїдання рибки.

"Ти як кіт з мультика", - прокоментував Еллерт звички Мішиної, закохано подивившись на неї.

Після лука Ксенія безцеремонно полізла цілуватися до Олександра прямо під час їжі, а Еллерт заявив, що це найкращий сніданок.

Як відомо, Олександр Еллерт і Ксенія Мішина стали парою після проекту «Холостячка». Незважаючи на чутки в мережі про їх розставання, парочка досі разом.

Нагадаємо, що Олександр Еллерт поруч з Рибаком захопив видом: "які модники!".

Як повідомляла Politeka, Олександр Еллерт потрапив в халепу, поки Ксенія Мішина гостювала у батька: "це в'язниця...".

Також Politeka писала, що Олександр Еллерт покрасувався в одязі, який ненавидить Ксенія Мішина:"Просто чуча".