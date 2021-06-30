Ксения Мишина, чья популярность возросла в разы после шоу "Холостячка", умудряется много работать и одновременно строить отношения со своим избранником Александром Эллертом

Как известно, 32-летняя актриса съехалась с 34-летним победителем проекта Эллертом спустя неделю после финала. Пара до сих пор вместе, несмотря на слухи о ссорах и даже расставании. При этом Мишина успевает и работать (по-видимому, от предложений нет отбоя), и выбираться из Киева на отдых вместе с любимым. Так, несколько недель звезда провела вдали от Эллерта, снимаясь в остросюжетном фильме в Хорватии. Эта поездка стала настоящим испытанием для их с Александром отношений.

Вернувшись на родину, Мишина продолжила участвовать в различных проектах - съемки часто проходят до поздней ночи. Так, девушка поведала в своих новых "сториз" об очередном успехе, который не могла раскрыть ранее, держа фанатов в интриге, передает Politeka.net.

"Помните, я вам рассказывала, о том, что я еду на тайную озвучку, о которой еще не могу вам рассказать? Так вот - теперь могу. Я озвучила одну из главных ролей в мультике "Бэби Босс 2". И он уже скоро в кинотеатрах. Очень крутая работа у нас получилась", - сообщила Ксения, с гордостью подняв большой палец вверх.

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