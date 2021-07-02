Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", выдала подробности из личной жизни со своим избранником Александром Эллертом
32-летняя звезда и ее возлюбленный, как известно, продолжили отношения, зародившиеся на проекте, начав жить вместе через неделю после финала. Несколько раз в Сети ходили слухи об их серьезных ссорах и даже расставании, когда Ксении пришлось оставить Александра и уехать на долгое время за границу на съемки фильма. Но, очевидно, парочка пережила все трудности и сейчас поговаривают уже о свадьбе.
Мишина с радостью делится кадрами в Инстаграм, рассказывая и показывая, как ей живется с любимым. В частности, в новых "сториз" актриса предстала за рулем авто в рубашке сочного оттенка и необычных очках с круглыми стеклами в тон, передает Politeka.net.
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"Ой, а мне так много людей пишут про мои очечки... Всем они так нравятся, мне так приятно, - поделилась Ксения и добавила, - Эти очки появились у меня благодаря Александру Эллерту, моему любимому - он подарил мне их на день рождения".
Стоит отметить, свой 32-летие звезда отпраздновала на малой родине, в Крыму. Девушка отправилась в путешествие вместе с возлюбленным и 9-летним сыном. Ее мама до сих пор живет в Севастополе, где Мишина, собственно, родилась и выросла.
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