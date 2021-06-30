Звезда «Холостячки», актриса Ксения Мишина рассказала, как ей удается сохранять гармоничные отношения со своим возлюбленным Александром Эллертом

Как сообщает Politeka.net, В Инстаграм она опубликовала их счастливое фото и поделилась самым сокровенным.

«Мужчина учит женщину быть женщиной! Женственной, слабой, нежной, заботливой, любящей», - отметила Мишина.

Она призналась, что ей откликнулась фраза известного психолога, который назвал одним из условий счастливой совместной жизни полное принятие второй половинки со всеми недостатками. При этом, оба в паре должны хотеть меняться в лучшую сторону. Это, по словам актрисы, один из главных принципов в их паре.

По ее словам, они стремятся увидеть хорошее друг в друге, найти общие ценности и договориться о том, какие они друг с другом. Пара старается говорить друг с другом как минимум 15 минут в день, а также проявлять нежность. Также звезды хвалят друг друга за достижения и советуются в разных вопросах.

Напомним, что Ксения Мишина похвасталась странной обновкой на пол лица: "Знаете, что я поняла...".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина объявила о важных переменах в жизни, о которых долго молчала: "Теперь могу...".

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