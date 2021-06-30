Ксенія Мішина, чия популярність зросла в рази після шоу "Холостячка", примудряється багато працювати й одночасно будувати відносини зі своїм обранцем Олександром Еллертом
Як відомо, 32-річна актриса з'їхалася з 34-річним переможцем проєкту Еллертом через тиждень після фіналу. Пара досі разом, незважаючи на чутки про сварки і навіть розставання. При цьому Мішина встигає і працювати (мабуть, від пропозицій немає відбою), і вибиратися з Києва на відпочинок разом із коханим. Так, кілька тижнів зірка провела далеко від Еллерта, знімаючись в гостросюжетному фільмі в Хорватії. Ця поїздка стала справжнім випробуванням для їх з Олександром відносин.
Повернувшись на батьківщину, Мішина продовжила брати участь у різних проєктах - зйомки часто проходять до пізньої ночі. Так, дівчина повідала у своїх нових "сторіз" про черговий успіх, який не могла розкрити раніше, тримаючи фанатів в інтризі, передає Politeka.net.
"Пам'ятаєте, я вам розповідала, про те, що я їду на таємну озвучку, про яку ще не можу вам розповісти? Так ось - тепер можу. Я озвучила одну з головних ролей в мультику "Бебі Босс 2". І він вже скоро в кінотеатрах. Дуже крута робота у нас вийшла", - повідомила Ксенія, з гордістю піднявши великий палець вгору.
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