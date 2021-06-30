Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", поділилася пікантними деталями свого життя з обранцем Олександром Еллертом

Як відомо, 32-річна Мішина і 34-річний переможець "Холостячки" Еллерт почали жити разом через тиждень після проєкту. Протягом більше півроку парочка ділиться з шанувальниками подробицями з особистого життя, і не завжди приємними. Раніше в Мережі ходили чутки про їхні сварки і навіть розставання. Однак, очевидно, що Ксенія з Олександром продовжують розвивати відносини. Нещодавно вони разом побували на малій батьківщині Мішиної - в Криму, де відзначили її день народження, а також, судячи з кадрів, непогано провели час, катаючись на яхті.

У своїх нових "сторіз" в Instagram Ксенія, яка повернулася до Києва, несподівано поскаржилася публіці на вимушену "самотність", передає Politeka.net.

Дівчина постала на кадрах в темний час доби, розповівши, що вдома після роботи, на жаль, її ніхто не чекає. Мішина видала, на що проміняв її Еллерт.

"Закінчила я зміну, йду додому... вікна темні, вдома нікого немає, мій чоловік десь там дивиться футбол... Зараз прийду, ніхто мене не поцілує, не обійме", - з ноткою печалі говорить на кадрах екс-"Холостячка".

Нагадаємо, що Мішина показала свою любов до Еллерта, набивши татуювання на його честь

А ще Politeka писала, що Еллерт сильно розчарував Мішину своєю поведінкою

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