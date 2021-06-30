Актриса Ксенія Мішина поділилася кумедним відео в сторіс, на якому показала свою обновку

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса і головна героїня шоу "Холостячка", яка знайшла своє кохання Олександра Еллерта на проекті, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в сторіс кумедним відео, на якому показала свою обновку.

Як видно, Ксенія знімає себе під час поїздки в автомобілі. Перед камерою вона з'явилася в милій рожевій кофтині, її волосся зібране в недбалий хвіст, а на обличчі величезні рожеві окуляри, які закривають майже пів обличчя.

"А знаєте, що я зрозуміла? Що на світ дивитися в рожевих окулярах набагато приємніше, ніж в темних, наприклад", - кокетливо говорить Мішина в сторіс.

Нагадаємо, що днями актриса виклала в соцмережі кумедне фото своїх ніг поруч з ногами Олександра Еллерта, на яких видно крихітні парні татуювання. Парочка побувала на відпочинку, де виконала обіцянку фанатам і набила маленькі сердечка трохи вище п'ят.

Нагадаємо, Олександр Еллерт сильно розчарував Мішину своєю поведінкою: "Так негарно...".

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