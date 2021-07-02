Александр Эллерт внезапно назвал Ксению Мишину своей женой, показав милые их повседневных отношений

Как известно, в финале проекта «Холостячка» 32-летняя украинская актриса Ксения Мишина остановила свой выбор на юмористе и ведущем мероприятий Александре Эллерте. Пара продолжила отношения и после проекта. Не так давно пошли слухи об их ссоре и расставании, однако артисты опровергли эти сообщения и с тех пор постоянно продолжают радовать поклонников новыми совместными кадрами.

Как пишет Politeka.net, на этот раз Эллерт решил показать у себя в Инстаграме, как выглядит его обычный обед с возлюбленной.

Так, он опубликовал короткое видео, на котором можно увидеть, что они с Мишиной сидят за столиком, и актриса с удовольствием ест десерт. Эллерт заметил, что когда речь заходит о сладком, ее лучше не трогать.

«Если что-то касается сладкого, то она просто не подпускает к тарелке», - рассказал юморист.

В ответ Мишина несколько раз в шутку гавкнула и порычала, насмешив своего возлюбленного.

При этом, в подписи к видео Эллерт неожиданно раскрыл, кем для него на самом деле приходится Ксения.

«Моя сторожевая жена», - написал артист.

Напомним, Ксения Мишина рассекретила смелый подарок от Эллерта на день рождения.

Как сообщала Politeka, «холостячка» Мишина открыто соблазнила Эллерта на публике.

Также Politeka писала, что Эллерт подловил Ксению Мишину на масштабном "вранье".