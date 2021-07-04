Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда "Холостячки", вместе с коллегой и кумой Наталией Денисенко показали, как проводят время

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является популярной украинской актрисой. Еще большую популярность красотка получила после проекта "Холостяка". Девушка также активно ведет социальные сети, где активно делится интересным контентом.

На фото, которое Ксения опубликовала в Инстаграм, красотка позировала вместе с кумой и коллегой Натальей Денисенко. Мишина была в штанах и топике, подпрыгнув для фото. Наталья надела белое платье. Девушек сфотографировали в момент полета, поэтому кадры получились довольно интересными. На втором кадре подружки уже показывали роскошные ягодицы, сделав на них акцент.

"Вчера с Натальей Денисенко. Лечились любовью", - написала Ксения.



"Так неожиданно оказались в прекрасном месте, в окружении не менее прекрасных людей. Это чувство не спутать ни с чем, легкость, свобода, принятие, где царит лишь одно намерение создавать своими мыслями, действиями, звуком — любовь", - поделилась эмоциями Мишина.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Браво, очень круто. Это выставка?", "Это нечто. Нереальные фото", "Какие вы крутые. Искренние эмоции это так прекрасно !)".

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