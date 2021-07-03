Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", поделилась кадрами с премьеры

Недавно Ксения Мишина с возлюбленным Александром Эллертом посетили премьерный показ фильма "Бэби Босс - 2: Семейный бизнес". Как оказалось, Ксения дебютировала в дубляже, озвучивая одну из героинь мультфильма.

По словам Мишиной, она озвучила персонажа Кэрол Темплтон – маму Тины и Табиты. На показе звезда появилась в стильном луке с расстегнутой рубашкой.

«Скажу вам это настолько интересно сидеть в кинотеатре, смотреть мультик и слышать свой голос на большом экране. Ещё одна маленькая мечта стала реальностью :)

Благодарю всю команду :) и гоу в кинотеатры всей семьей, потому что там потрясающее настроение вместе с «Бэбі Бос 2. Сімейний бізнес». Кто смотрел, узнали кого я озвучиваю? Пишите 🙏👇❤️» - написала Ксения под постом с фото в Инстаграм.

Поклонники поддержали исполнительницу:

«Здорово!!!) 😍; Это ооочень круто!🔥 Завтра пойдём с семьёй смотреть этот мульт! Уверенна будет очень интересно! Ведь Мультик с любимой актрисой я ещё не видела😍 Только кино); Ксюша, а где обещаный пост про юмор? :); Будем смотреть )))😍😍Как девочка сияет😍 и слушать твой прекрасный голос 😢😍; Очень красивая🔥🔥бизнес леди ❤️».

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