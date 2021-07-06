"Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт продолжают радовать публику откровениями из личной жизни
Как известно, парочка вместе уже чуть более полугода. 32-летняя Мишина и 34-летний Эллерт начали жить вместе почти сразу после финала "Холостячки". За это время, как считают их фанаты, они успели несколько раз поссориться и даже якобы один раз расстаться. Но, как бы там ни было, сейчас у них все хорошо и они продолжают строить отношения, все чаще заговаривая о свадьбе.
Эллерт с Мишиной выставляют свою личную жизнь напоказ, рассказывая о различных событиях, которые с ними происходят, и делясь переживаниями и кадрами в Сети. Так, в своем новом посте в Инстаграм Эллерт опубликовал интересное фото, на котором закружил возлюбленную в танце.
В подписи парень в очередной раз признался Ксении в чувствах, причем сделал это в забавной форме: "Ты мех, а я моль! Я 🐇 ты морковь 🥕 Это голод? Не, любоффффь💚 Дайте-ка ещё подобных сравнений🍎🐛"
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Одним из первых свой вариант предложил друг Эллерта и экс-фаворит Мишиной на "Холостячке" Андрей Рыбак.
"Я троллейбус в 6 утра, а ты бабка!", - написал он.
Другие пользователи также кинулись комментировать:
"Ты кроссовки, я мозоль😂"
"Я айсберг, ты Титаник"
"Ты мой йог 🧘♀️ я твой коврик"
"Ты Холостячка, я холостяк 😂"
"Я твой рот, а ты эклер 😂"
"Хорошая пара❤️"
"Ты Тина Кароль, а я стойка для микрофона"
Напомним, "С Мишиной соревнуетесь, кто круче народ одурачит?": Эллерта распекли за предложение украинцам
Как сообщала Politeka, Эллерт на глазах у всех отшлепал Ксению Мишину: кадры утех парочки
Также Politeka писала, что "холостячка" Мишина обругала Эллерта прямо на улице, замахнувшись пакетом.