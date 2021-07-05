Многим такая затея пришла не по душе

Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт удивил необычным видео

Как передает Politeka.net, кадрами любимый Ксении Мишиной поделился на своей страничке в Instagram.

Как известно, Александр не только пишет шутки для "Квартал 95" и ведет блог на Ютуб, но довольно часто делает публикации в Instagram.

На этот раз комик решил устроить розыгрыш в сети, удивив креативом

"То есть кредит под 1000% годовых? Вы вообще в своем уме? Я это... естественно подпишу. Поздравляю, вы взяли кредит в нашем банке на 75 тысяч гривен, чтобы эти деньги просто так раздать своим подписчикам. Не просто так я деньги раздаю, я что, тю-тю?", - разыграл Александр миниатюру и сообщил правила розыгрыша.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Александр анонсирует розыгрыш на своей страничке в Instagram.

Многие поклонники скептически отнеслись к инициативе Эллерта, но большинство все таки попробовали свою удачу.

"Вы что с Мишиной соревнуетесь? Кто круче народ одурачит?", "Ах, если бы.... Количество желающих настолько велико, что шанс на победу такой ничтожный.... Я уже со счета сбилась в скольких таких розыгрышах принимала участие. Результат, естественно ноль.... Видимо, это не моё - получить на шару", "Участвую", - писали в комментариях под постом.

Напомним, Ксения Мишина рассекретила смелый подарок от Эллерта на день рождения.

Как сообщала Politeka, «холостячка» Мишина открыто соблазнила Эллерта на публике.

Также Politeka писала, что Эллерт подловил Ксению Мишину на масштабном "вранье".