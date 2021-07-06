Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", заставила своего избранника Александра Эллерта понервничать

За жизнью 32-летней Ксении и ее возлюбленного следят тысячи украинцев в Сети. Парочка активно делится личными кадрами и переживаниями, ничего не стесняясь. Как известно, их любовь зародилась еще на проекте, а спустя неделю после финала они уже жили вместе. За полгода отношений Мишина с Эллертом успели несколько раз поссориться, и даже якобы один раз "расстаться", если верить их фанатам, а также отдохнуть на Мальдивах и украинских Карпатах. В последнее время парочка неоднократно заговаривала о свадьбе.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Эллерт поделился забавной ситуацией, в которую попал благодаря возлюбленной, передает Politeka.net.

"Мишина уехала с моими ключами. Нашел ее в 130 км от дома в компании..., - сообщил он, показав Ксению в окружении фотографов, осветителей и стилистов. - Готовят что-то кайфовое".

"Холостячка" обрадовалась неожиданному приезду любимого и сильно удивилась его вопросу "где ключи?".

"В смысле?", - переспросила она.

"Ну, в прямом", - ответил Эллерт.

"В машине...", - актриса уже начала догадываться.

"Поэтому я и здесь", - выдал, наконец, Александр, а его возлюбленная засмеялась.

Напомним, Мишина обругала Эллерта прямо на улице, замахнувшись пакетом

Как сообщала Politeka, Мишина рассекретила смелый подарок от Эллерта на день рождения: "Ой"

Также Politeka писала, что Эллерт неожиданно проговорился о новом статусе "Холостячки" Ксении Мишиной