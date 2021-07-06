Александр Эллерт показал, как выглядят их с Ксенией Мишиной нескромные домашние развлечения
Как известно, в финале первого сезона шоу «Холостячка» его главная героиня, актриса Ксения Мишина остановила свой выбор на юмористе и ведущем мероприятий Александре Эллерте. Пара сумела сохранить отношения даже после проекта и сейчас живет вместе.
Как пишет Politeka.net, на новых кадрах в своем Инстаграм Эллерт решил показать поклонникам, как выглядят их с Мишиной совместные будни. Стоит отметить, что развлечения парочки оказались довольно необычными.
На коротком видео можно увидеть, как Эллерт шлепает Мишину по пятой точке выбивалкой для ковров. Актриса в это время слегка наклонилась, специально подставляя возлюбленному свои ягодицы в шортах.
«Попа-ковер», - подписал эти кадры Эллерт.
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Судя по тому, как Мишина весело «виляет» своей пятой точкой, ей такие развлечения нравятся.
Позже Эллерт также показал, как добирается на работу с утра. Он снял Сториз в машине, пока Мишина была за рулем.
«Машину оставил на работе, сегодня вызвал такси. Смотрите, какой меня везет таксист», - показал Александр на свою возлюбленную.
«Пожалуйста, не разговаривайте со мной, когда я за рулем. Это очень отвлекает», - жестко осадила его актриса.
Напомним, Эллерт после отъезда Ксении Мишиной не смог попасть в квартиру.
Как сообщала Politeka, "холостячка" Ксения Мишина огорошила смелыми кадрами без лифа.
Также Politeka писала, что "холостячка" Мишина обругала Эллерта прямо на улице, замахнувшись пакетом.