Украинская актриса, экс-«Холостячка» Ксения Мишина поделилась яркими кадрами со съемки
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса показала, как проходила ее фотосессия на камнях Коростышевского карьера. Сначала Ксению красили в полевых условиях, разложив косметику в багажнике автомобиля.
«А вы знаете, что самые красивые кадры создаются в полевых условиях?», - прокомментировала рабочий процесс звезда.
Позже Мишина показала, как стилист ходила за ней по пятам, чтобы привести в порядок ее внешность.
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«А ей все мало…все меня причесывает, украшает», - отметила актриса.
Также Мишина показала поклонникам, какие смелые и крутые кадры с ней получились. На одних фото звезда позировала в кофте, под которую не стала надевать нижнее белье. Она задирала кофточку, демонстрируя свои прелести. Актриса позировала на камнях, что придало фото особого шарма. Позже актриса и вовсе оказалась без верхней одежды, прикрыв самое сокровенное руками.
Напомним, что Ксения Мишина впечатлила фигурой в расстегнутой рубашке: "Как девочка сияет".
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина обругала Эллерта на улице, замахнувшись на него пакетом: "Как дам щас!".
Также Politeka писала, что Ксения Мишина показала, что значит "лечиться" любовью.