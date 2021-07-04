Відома українська актриса і головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина різко вилаялася на Олександра Еллерта прямо на вулиці

Як пише Politeka.net, відповідні кадри опублікував у своєму Instagram сам обранець "Холостячки". У неділю він прилетів до Києва з поїздки по роботі. Мішина приїхала зустрічати коханого на машині. Однак, під час самої зустрічі, судячи з усього, щось пішло не так.

На короткому відео Мішина лається на Еллерта прямо на парковці. Початок перепалки не потрапив на відео, проте судячи зі слів Ксенії, улюблений чимось її сильно розлютив.

""Ти мені нічого не говорила, ти мені нічого не говорила", а тепер стоїш посміхаєшся! Що ти мене знімаєш? Я тобі зараз так познімаю! Взагалі як дам щас!",- вигукує Мішина, спочатку передражнюючи Еллерта, а потім замахуючись на нього пакетом.

У відповідь на це Олександр тільки сміється і вимовляє: "Привіт, кохана".

Судячи з жартівливого тону Мішиної І підпису Еллерта: "Моя ідеальна зустріла", парочка просто веселиться і про серйозні сварки у них мова не йде.

Нагадаємо, Мішина з "Холостячки" показала, що означає "лікуватися" любов'ю.

Як повідомляла Politeka, Еллерт звернувся до українців із привабливою пропозицією, згадавши "Холостячку" Мішину.

Також Politeka писала, що Еллерт несподівано проговорився про новий статус Ксенії Мішиної.