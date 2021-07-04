Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка "Холостячки", разом з колегою і кумою Наталією Денисенко показали, як проводять час

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною українською актрисою. Ще більшу популярність красуня отримала після проекту"Холостяка". Дівчина також активно веде соціальні мережі, де активно ділиться цікавим контентом.

На фото, яке Ксенія опублікувала в Instagram, красуня позувала разом з кумою і колегою Наталією Денисенко. Мішина була в штанях і топіку, підстрибнувши для фото. Наталя одягла білу сукню. Дівчат сфотографували в момент польоту, тому кадри вийшли досить цікавими. На другому кадрі подружки вже показували розкішні сідниці, зробивши на них акцент.

"Вчора з Наталією Денисенко. Лікувалися любов'ю", - написала Ксенія.

"Так несподівано виявилися в прекрасному місці, в оточенні не менш прекрасних людей. Це почуття не сплутати ні з чим, легкість, свобода, прийняття, де панує лише одне намір створювати своїми думками, діями, звуком - любов", - поділилася емоціями Мішина.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Браво, дуже круто. Це виставка?", "Це щось. Нереальні фото", " які ви круті. Щирі емоції це так прекрасно !)".

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