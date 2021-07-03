Актриса Ксенія Мішина, що стала першою українською "Холостячкою", поділилася кадрами з прем'єри

Нещодавно Ксенія Мішина з коханим Олександром Еллертом відвідали прем'єрний показ фільму "Бебі Бос - 2: сімейний бізнес". Як виявилося, Ксенія дебютувала в дубляжі, озвучуючи одну з героїнь мультфільму.

За словами Мішиної, вона озвучила персонажа Керол Темплтон - маму Тіни і Табіти.

"Скажу вам це настільки цікаво сидіти в кінотеатрі, дивитися мультик і чути свій голос на великому екрані. Ще одна маленька мрія стала реальністю :)

Дякую всю команду :) і гоу в кінотеатри всією сім'єю, тому що там приголомшливий настрій разом з «Бебі Бос 2. Сімейний бізнес"» Хто дивився, дізналися кого я озвучую? Пишіть 🙏 👇 ❤ ️ " - написала Ксенія під постом з фото в Instagram.

Шанувальники підтримали виконавицю:

"Здорово!!!)😍; Це дуууже круто!🔥 Завтра підемо з сім'єю дивитися цей мульт! Впевнена буде дуже цікаво! Адже Мультик з улюбленою актрисою я ще не бачила😍 тільки кіно); Ксюша, а де обіцяний пост про гумор? :); Будемо дивитися))) 😍 😍 😍 і слухати твій прекрасний голос😢 😍; дуже красива🔥 🔥 бізнес леді❤️».

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