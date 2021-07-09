Юморист Александр Эллерт поделился забавными видео в сторис, на которых показал свою дочку Элю

Как сообщает Politeka.net, известная украинский юморист, ведущий и избранник Ксении Мишиной на шоу "Холостячка" Александр Эллерт часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз комик показал поклонникам свою дочь-подростка и сообщил, что они редко видятся. Так, по словам Саши, этим летом они встретятся всего "два с половиной раза".

"Смотрите, кто приехал. Моя королева. Но моя королева завтра снова улетает. Поэтому этим летом мы с ней видимо увидимся два с половиной раза. Обсуждаем лагери, в которые она потом помчит", - говорит Эллерт в камеру, показывая свою дочь.

В ролике видно, что папа и дочь сидят в шумном кафе и весело проводят время. А вот возлюбленной Александра Ксении рядом с ними не видно.

Напомним, "Холостячка" Ксения Мишина приоткрыла халатик и пожаловалась на свои мучения: «Печет попу просто….»

Как сообщала Politeka, Эллерт закружил Мишину в танце, насмешив нелепым сравнением: "Ты Тина Кароль, а я...".

Также Politeka писала, Эллерт на глазах у всех отшлепал Ксению Мишину: кадры утех парочки.