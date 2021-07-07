Украинская актриса, главноя героиня первого сезона украинского шоу «Холостячка» Ксения Мишина призналась, на что готова ради красоты

Как пишет Politeka.net, актриса поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

«Ксюша готовится к отдыху», - написала она.

«Сегодня уже в своем салончике. Приехала делать обертывание. Горячее обертывание сегодня буду делать впервые… Боже, как я люблю такие дни, когда можно посвятить себе хоть немножечко времени. В общем это обертывание направлено на моделирование фигуры, антицеллюлитное, лимфодренажное и так далее», - рассказала Мишина.

Долее Ксения показала себя во время процедуры. Ее укутали, включили подогрев одеял.

«Печет попу от крема просто….Но, думаю, результат будет крутым. Поделилась впечатлениями актриса.

Также Ксения сняла сторис после процедуры. Она стояла перед зеркалом приоткрыв халатик.

«Пока сложно оценить ситуацию, но пропотела я очень хорошо», - сказала она.

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