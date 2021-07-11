Украинская актриса Ксения Мишина показала неожиданное фото своего возлюбленного Александра Эллерта

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина неожиданно выложила в Instagram-сторис фото с документов своего возлюбленного Александра Эллерта. Снимок артистка датировала 2006 годом, похоже, именно так выглядел Саша около 15 лет назад, задолго до популярности и участия в "Холостячке".

На снимке, который был сделан для каких-то документов, Эллерт выглядит еще совсем юным. Привлекает внимание его необычная ассиметрична стрижка, которая, видимо, была модной среди парней. Для фотографирования на документы Александр надел темную полосатую футболку, он мило улыбается на фото.

"Что вы знаете о моде? Александр Эллерт, 2006 год", - пописала сторис Ксения Мишина.

Напомним, Мишина заявилась домой с роскошным букетом, пристыдив Эллерта: "Вот так, Сань".

Как сообщала Politeka, Эллерт выдал, будет ли присутствовать на родах Ксении Мишиной: "Стремно".

Также Politeka писала, Эллерт огорошил ответом относительно романа с "Холостячкой" Мишиной: "Контракт с СТБ".