Первая украинская "Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт всполошили публику, ответив на вопрос об их личной жизни

Как известно, 32-летняя актриса и ее 34-летний возлюбленный начали жить вместе спустя неделю после финала шоу. Их отношения длятся уже чуть более полугода, и за это время им пришлось преодолеть несколько испытаний. В частности, парочке приписывали несколько крупных ссор и даже говорили об их расставании. Так, Эллерт с Мишиной "исчезли" в соцсетях друг друга после того, как актриса отправилась почти на месяц в Хорватию на съемки фильма. Публика тогда расстроилась, подумав, что они разорвали отношения. Тем не менее, сейчас у Ксении с Александром все хорошо. Недавно они вместе съездили на малую родину "Холостячки", в Крым, побывав в гостях у ее мамы.

Кроме того, пара продолжила регулярно выкладывать совместные "сторизы", на радость фанатов. В частности, на свежих кадрах они предстали в кафе, решив пообщаться с подписчиками, передает Politeka.net.

У Эллерта с Мишиной поинтересовались, что у них общего. Ксения решила дать ответить возлюбленному. Услышанное ее рассмешило, а вот публику, скорее всего, озадачило.

"Контракт с СТБ", - выпалил Александр, и только.

Напомним, Мишина из "Холостячки" показала, что значит "лечиться" любовью.

Как сообщала Politeka, Эллерт обратился к украинцам с заманчивым предложением, упомянув "Холостячку" Мишину.

Также Politeka писала, что Эллерт неожиданно проговорился о новом статусе Ксении Мишиной.