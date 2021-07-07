Звезда рассказала о важности одного из качеств партнера

Украинская актриса, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала о чувстве юмора и показала кадры нежности с возлюбленным

Ксения Мишина продолжила строить отношения с юмористом из "Квартал 95" Александром Эллертом после завершения шоу, сообщает Politeka.net. Звезда часто показывает, как проводит время с любимым человеком, а также делает посты, в которых делится своими мыслями.

Так, в новой публикации красотка рассуждала о чувстве юмора, подкрепив запись милым видео, в котором целуется и обнимается с Эллертом. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По мнению Мишиной, чувство юмора - это как друг по жизни, который готов делиться позитивом.

"Отношения с Сашей показали мне еще один явный плюс чувства юмора. Это как психотерапевтическая сессия во время сложных периодов, когда нужно выйти из эмоционального состояния, чтобы не убить друг друга.

Хорошая шутка работает как предохранитель, бам и ты уже улыбаешься, а не планируешь убить партнера", - считает актриса.

По словам Мишиной, она любит посмеяться, и пожелала всем чаще улыбаться и не бояться казаться смешными, ведь это не страшно. А в конце обратилась к возлюбленному: "Давай ещё больше шуток в нашу жизнь 😆🤣".

Напомним, что Ксения Мишина засветила трусики и не только, Эллерту должно понравиться

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