Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", провела незабываемую неделю со своим возлюбленным Александром Эллертом в горах

31-летняя актриса активно делилась в Инстаграм кадрами со своего мини-отпуска. Девушка вместе с Эллертром и друзьями отправилась в Карпаты на коллективный ретрит, чтобы позаниматься йогой, помедитировать и всячески духовно наполниться на лоне природы.

В своем новом посте в Инстаграм Мишина удивила откровением, скорее, даже озарением, передает Politeka.net. Актриса опубликовала серию фото, на которых показала свою духовную практику. Звезда "искала свой путь" в удобном наряде: горчичном топе и темных лосинах. Но внешность, это последнее, о чем думала в тот момент Ксения.

"После таких перезагрузок, как ретрит особенно ясно осознаёшь, что реальная жизнь здесь, а наша рутина - это иллюзорный мир. Я так долго искала путь к познанию себя, ту дорогу, которая будет мне открывать и показывать истинные предназначения и желания. И я абсолютно убеждена в том, что попадая на такой путь вы просто уже никогда не сможете с него сойти. Это как «чистый кайф»! <...> Потому что там про любовь! Про безусловное счастье, которое особенно сильно ощущается пока что именно в такие моменты, но я очень надеюсь, что будет ощущаться всегда... Я осознала, что одна из моих миссий делать себя и людей счастливыми :)", - поделилась Мишина.

Одним из первых в комментариях откликнулся Эллерт, уточнив: "…и себя… и людей… и меня💚" (делать счастливыми, - ред.).

Пользователи с энтузиазмом обсудили пост "Холостячки":

"Спасибо, что делитесь. Хочу с вами в следующий раз🙌😇"

"Какая милая Ксюша))) ❤️"

"Вообще огонь😍🔥❤️"

"Идеально😍"

"Это прям по сердцу ножом. Я так хотела поехать 😢"

"А я после вашей холостячки начала путь изменений себя и вдохновили Вы меня на это . Спасибо"

Напомним, Эллерт и Ксения Мишина устроили себе романтику с "пледиком" посреди леса: "Жалко барсучка".

Как сообщала Politeka, Эллерт поведал о кардинальных переменах в жизни после "Холостячки": "И это ты еще не женился".

Также Politeka писала, Эллерт в отпуске посмеялся над Ксенией Мишиной в постели, личные кадры: "Опаздывает".